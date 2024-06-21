مشجعو فرنسا يسخرون من منتخب هولندا بصورة مثيرة لكيليان مبابي (فيديو)

وجد مشجعون للمنتخب الفرنسي طريقة خاصة ومثيرة لاستفزاز منتخب هولندا منافسهم، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.

ويلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الهولندي في قمة مواجهات الجولة الثانية التي سيكون رهانها صدارة المجموعة والتأهل للدور ثمن النهائي بشكل مبكر، مع ضمان أوفر الحظوظ لإنهاء منافسات الدور الأول في المركز الأول.

وخرجت جماهير المنتخب الفرنسي مساء المباراة المرتقبة أمام هولندا حاملةً لافتة عملاقة عليها صورة النجم كيليان مبابي، في رسم للفنان التشكيلي الهولندي فنسنت فان غوغ.