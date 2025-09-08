جماهير منتخب إيطاليا تدير ظهرها للملعب أثناء عزف النشيد الوطني لإسرائيل (صور)

أدار مشجعو منتخب إيطاليا ظهورهم للنشيد الوطني الإسرائيلي في مشهد احتجاجي متكرر، قبل انطلاق مباراة الفريقين في تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب "ناغييردي" بمدينة ديبريسين المجرية.

المباراة أُقيمت في أرض محايدة بسبب الأوضاع الأمنية، وانطلقت في تمام الـ19:45 بتوقيت بريطانيا.

ورغم الحضور الجماهيري المحدود الذي لم يتجاوز بضع مئات، ظهر واضحًا احتجاج الإيطاليين الذين رفعوا لافتات طبعت عليها كلمة "توقف".

يذكر أن الاحتجاجات الجماهيرية تزامنت مع تصاعد الدعوات في إيطاليا لتعليق مشاركة إسرائيل قاريًا ودوليًا.

ووجهت رابطة مدربي إيطاليا خطابًا مفتوحًا إلى الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، للمطالبة بتجميد نشاط المنتخب الإسرائيلي على غرار ما حدث مع روسيا عقب غزو أوكرانيا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الكارثة الإنسانية في غزة".