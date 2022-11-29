الفيفا يحسم الجدل حول هدف كريستيانو رونالدو في أوروغواي (فيديو)

وفي البداية تم احتساب الهدف باسم رونالدو، لكن بعد دقائق قرر الفيفا احتساب الهدف باسم برونو فيرنانديز لأن الكرة لم تلمس رونالدو، بحسب ما ذكرت شبكة "beIN SPORTS".

وفي حال تحقيق البرتغال الفوز على أوروغواي سيضمن رفاق رونالدو التأهل لدور الـ16 في كأس العالم عن المجموعة الثامنة.

وحقق منتخب البرتغال الفوز 3/2 على غانا، وبالتالي فإن الفوز على أوروغواي سيرفع رصيده إلى 6 نقاط.