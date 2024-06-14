ابنا ميسي وسواريز في مواجهة برشلونة

ميسي وسواريز لعبا من قبل في صفوف برشلونة، ويتزاملان الآن في نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وعلى غرار أبويهما، يلعب "تياغو" ابن ميسي مع "بينيا" نجل سواريز في إنتر ميامي أيضًا.

ووقع فريق إنتر ميامي للشباب في مواجهة برشلونة ببطولة "LaLiga FC Futures" التي تقام بمدينة أورلاندو الأمريكية.

ويطمح فريق إنتر ميامي للشباب، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة بعد التعادل أمام ريال للوصول إلى ربع نهائي المسابقة.

يذكر أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي الموسم الماضي في صيف 2023، وحرص على دخول ابنه أكاديمية النادي، ونفس الأمر حدث بالنسبة لسواريز ونجله.