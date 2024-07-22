كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة في طريقه لخسارة أبرز أهدافه في الميركاتو الصيفي الجاري وهو الهولندي تشافي سيمونز، نجم باريس سان جيرمان.

وتألق سيمونز مع منتخب هولندا، وقدم أداءً رائعًا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وترغب عدة أندية في الحصول على خدماته من بينها برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

وألقت الصحيفة الضوء على الحضور القوي لنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد ضم الفرنسي ليني يورو، الذي كان هدفًا رئيسًا لريال مدريد.

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وأضاف التقرير: "السيناريو الحالي، إلى حد ما، مشابه لحالة ليني يورو، حيث كان باريس سان جيرمان على استعداد لتمديد إعارة سيمونز إلى لايبزيغ، ثم ظهر بايرن ميونخ في الصورة، وقدَّم عرضًا أكبر من المتوقع بقيمة 70 مليون يورو، وفي خضم المعركة الألمانية، يريد يونايتد الفوز بكل شيء".

وتابع: "ينتظر باريس سان جيرمان بصبر وصول العرض من يونايتد، وسيكون وكيل أعمال سيمونز، دارين دين، في وضع يمكنه من تقديم عرض مالي يصل إلى 100 مليون يورو. وهذا المبلغ يتجاوز بكثير ما عرضه بايرن ميونخ ولايبزيغ".

ويبلغ سيمونز 21 عامًا، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الهجومي، وينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2027.

وسبق للنجم الهولندي اللعب لناشئي برشلونة، وناديي إيندهوفن ولايبزيغ.

وكان سيمونز شارك في 43 مواجهة مع الفريق الألماني، بكل المسابقات، خلال موسم 2023- 24، حيث سجل 10 أهداف، وصنع 15.