شاهد هاتريك كريستيانو رونالدو الرائع في مرمى رايو آفي (فيديو)

سجّل كريستيانو رونالدو 3 أهادف "هاتريك" في المباراة الودية التي جمعت بين النصر السعودي وفريق رايو آفي البرتغالي، مساء اليوم، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

النجم البرتغالي قاد تشكيل النصر منذ البداية، في مواجهة جاءت ضمن جدول التحضيرات المكثفة للنادي السعودي، الذي يخوض معسكرًا أوروبيًا استعدادًا للموسم المقبل.

وسبق أن واجه النصر نظيره سانت يوهان النمساوي وحقق الفوز 2-5، رغم غياب رونالدو وقتها، ثم شارك في الودية التالية أمام تولوز الفرنسي وسجّل هدفًا أسهم في انتصار جديد.

رونالدو يسجل بتوقيع فيليكس

النصر بدأ اللقاء بقوة أمام رايو آفي، ونجح في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 15 عبر المدافع محمد سيماكان، بعد تمريرة حاسمة من جواو فيليكس.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، ظهر كريستيانو رونالدو ليضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة، بعد تبادل سريع للكرة مع جواو فيليكس، أنهاه الدون بانفراد صريح وتسديدة محكمة اخترقت شباك الفريق البرتغالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين دون رد، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات الشوط الثاني من المواجهة.

وفي الشوط الثاني عزز رونالدو تقدم النصر وأحرز الهدف الثالث من ضربة رأسية رائعة.

ثم أضاف النجم البرتغالي الهدف الرابع من ركلة جزاء، ليسجل "هاتريك" رائع.

وانتهت المباراة بفوز النصر 0/4.