ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يتلقى الهزيمة السادسة وسط جدل تحكيمي
تلقى الزمالك الهزيمة السادسة في الدوري المصري هذا الموسم، بخسارته أمام ضيفه المصري البورسعيدي 1-2، اليوم الاثنين، على ملعب (برج العرب) بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 26 للدوري.
تقدم المصري بهدف سجله التونسي فخر الدين بن يوسف، مستغلًا خطأ واضحا لمدافعي الزمالك إبراهيما نداي وحسام عبد المجيد.. ووجه تصويبة سكنت شباك الحارس محمد عواد.
وشهدت المباراة اعتراضات قوية من الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز ضد الحكم أحمد الغندور، ولكن هذه الاعتراضات وصلت لقوتها مع المطالبة باحتساب ضربة جزاء نتيجة لمسة يد ضد محمد دبش لاعب المصري.
واحتسب الحكم اللعبة ضربة جزاء، ولكن زيزو الذي حمل شارة قيادة الزمالك سدد في العارضة وطالب باحتساب اللعبة هدفًا؛ بداعي تجاوز الكرة خط المرمى، ولكن الحكم أكد أن اللعبة ليست هدفًا وسط جدل واسع.
وسجل المصري هدفًا ثانيًا في الدقيقة 86 عن طريق محمد الشامي، ولكن الزمالك أحرز هدفًا متأخرًا سجله يوسف إبراهيم "أوباما" في الدقيقة 90+5.
وتوقف رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر، بعد خوض 19 مباراة فقط، بينما ارتفع رصيد المصري بقيادة مدربه علي ماهر إلى 42 نقطة في المركز الثاني.
وفي مباراة أخرى، تعادل الإسماعيلي مع إنبي 2-2 على إستاد الإسماعيلية في الجولة ذاتها.
ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، ووصل إنبي إلى 37 نقطة في المركز الرابع.
وتعادل الجونة في الجولة نفسها، اليوم الاثنين، مع ضيفه البنك الأهلي1-1 في وقت سابق.