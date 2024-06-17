ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يتلقى الهزيمة السادسة وسط جدل تحكيمي

تلقى الزمالك الهزيمة السادسة في الدوري المصري هذا الموسم، بخسارته أمام ضيفه المصري البورسعيدي 1-2، اليوم الاثنين، على ملعب (برج العرب) بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 26 للدوري.

تقدم المصري بهدف سجله التونسي فخر الدين بن يوسف، مستغلًا خطأ واضحا لمدافعي الزمالك إبراهيما نداي وحسام عبد المجيد.. ووجه تصويبة سكنت شباك الحارس محمد عواد.