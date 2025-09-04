تشكيلة منتخب تونس في مباراة ليبيريا ضمن تصفيات كأس العالم 2026

حسم سامي الطرابلسي مدرب المنتخب التونسي خيارته الفنية والتكتيكية لمواجهة المنتخب الليبيري اليوم الخميس في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه نسور قرطاج، على ملعب رادس الأولمبي، منتخب ليبيريا، بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة) ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وتتصدر تونس التي تأهلت سابقا 6 مرات إلى نهائيات كأس العالم، ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن ناميبيا منافستها المباشرة على بطاقة التأهل، و6 نقاط عن ليبيريا منافستها اليوم.

أخبار ذات علاقة بعد اختياره نسور قرطاج.. نجم منتخب تونس يتعاقد مع سلتيك الاسكتلندي

واختار سامي الطرابلسي التشكيلة التالية لمنتخب تونس أمام ليبيريا:

أيمن دحمان، يان فاليري، ديلان برون، منتصر الطالبي، مرتضى بن وناس، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، محمد علي بن رمضان، إلياس عاشوري، إلياس سعد، حازم مستوري.

أخبار ذات علاقة موعد مباراتي تونس ضد ليبيريا وغينيا الاستوائية بتصفيات المونديال والقناة الناقلة

وبعد مواجهة ليبيريا، سيلتقي رفاق محمد علي بن رمضان بمنتخب غينيا الاستوائية يوم الثلاثاء المقبل في مالابو ضمن الجولة الثامنة والتي قد تكون حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل عن المجموعة الثامنة.

أخبار ذات علاقة منتخب عربي يملك فرصة فريدة ليكون أول متأهل لكأس العالم عن تصفيات إفريقيا

وسبق لتونس أن تأهل لنهائيات كأس العالم في 6 مرات خلال نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.