ليس تشابي ألونسو فقط.. ريال مدريد يخطط لصفقة قوية في 2025

يبدو أن إدارة نادي ريال مدريد بدأت التخطيط بشكل قوي لموسم 2025، حيث تنتظر تشابي ألونسو، مدرب فريق باير ليفركوزن الحالي، ليقود الفريق بعد رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وما زال ألونسو مرتبطًا بعقد لمدة عام مع ليفركوزن، حيث ينتهي عقد المدرب الإسباني مع بطل الدوري الألماني هذا الموسم، في 30 يونيو عام 2025.

وقال كريستيان فالك، الصحفي بجريدة "بيلد" الألمانية، إن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ألونسو، في صيف 2025، خلفًا لأنشيلوتي، رغم أن عقد المدرب الإيطالي المخضرم يستمر حتى صيف 2026.