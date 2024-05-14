ليس تشابي ألونسو فقط.. ريال مدريد يخطط لصفقة قوية في 2025
يبدو أن إدارة نادي ريال مدريد بدأت التخطيط بشكل قوي لموسم 2025، حيث تنتظر تشابي ألونسو، مدرب فريق باير ليفركوزن الحالي، ليقود الفريق بعد رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وما زال ألونسو مرتبطًا بعقد لمدة عام مع ليفركوزن، حيث ينتهي عقد المدرب الإسباني مع بطل الدوري الألماني هذا الموسم، في 30 يونيو عام 2025.
وقال كريستيان فالك، الصحفي بجريدة "بيلد" الألمانية، إن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ألونسو، في صيف 2025، خلفًا لأنشيلوتي، رغم أن عقد المدرب الإيطالي المخضرم يستمر حتى صيف 2026.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "ريال مدريد قد يقرر تعيين ألونسو، في صيف 2025، خاصة أنه لو واصل نجاحاته مع ليفركوزن، سيكون طموحه الانتقال إلى نادٍ أكبر".
وتابع: "ريال مدريد لا يريد ألونسو فقط، ولكن يستهدف ضم المهاجم الألماني فلوريان فيرتز، الذي سجل 18 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 46 مباراة مع ليفركوزن هذا الموسم".
وحقق ليفركوزن نتائج تاريخية هذا الموسم، إذ تُوّج بلقب الدوري الألماني، وتأهل إلى نهائيي الدوري الأوروبي، وكأس ألمانيا.
فيما يحتل فريق ريال مدريد حاليًا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 90 نقطة، وتُوج بلقب الليغا رقم 36 في تاريخه.