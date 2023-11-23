تقرير: كاسيميرو بدأ التفكير في الرحيل إلى السعودية

وقالت شبكة (Relevo) الإسبانية إن كاسيميرو (31 عامًا) يعيش موسمًا ثانيًا غير منتظم في مانشستر يونايتد، هذه ليست مسألة أداء شخصي، فكلما كان متاحًا لعب لم يظهر الفريق بشكل جيد.

وأضافت: "مانشستر مُني بتسع هزائم في 18 مباراة وضعت المدرب إريك تين هاغ في موقف صعب، وكأن ذلك لم يكن كافيًا، فقد غاب البرازيلي عن 6 مباريات بسبب إصابة في الكاحل، ونظرًا لهذه الصورة القاتمة بدأ كاسيميرو في التفكير مستقبله بعيدًا عن اليونايتد".

على الرغم من أنه لا يزال لديه هذا الموسم اثنان آخران في عقده (بالإضافة إلى عام اختياري)، فإن البرازيلي يفكر في خيارات للخطوات التالية حيث يرى أن يونايتد لم يضع بعد مشروعًا قويًا لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى.

وأوضحت الشبكة: "بدأ كاسيميرو يفكر في إمكانية الذهاب إلى السعودية في مغامرة للتنافس مع بعض زملائه السابقين في الفريق مثل كريستيانو رونالدو، وتوقيع عقد كبير أخير قبل الاعتزال".

وتابعت: "هذه فكرة ناقشتها بالفعل مع المقربين منه.. وأكدوا له أن وصوله إلى الدوري السعودي للمحترفين لن يمثل مشكلة".