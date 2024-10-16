"لولا الهلال لكانت الأمور مختلفة".. كاسترو يكشف أسباب رحيله عن النصر

تحدث البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي، عن الأسباب التي وقفت وراء إقالته من قيادة الفريق، حيث تولى الإيطالي ستيفانو بيولي المهمة من بعده وتحسنت نتائج "العالمي" بالفعل.

وكان كاسترو ، البالغ من العمر 63 عاما، تولى تدريب النصر في بداية موسم 2023 - 2024، قبل أن يرحل في سبتمبر الماضي، إثر التعادل مع الشرطة العراقي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت في بغداد ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال كاسترو في حوار مع صحيفة "ماركا": "لدينا شعور بأنه لولا الهلال لكانت الأمور مختلفة، لكن هذه هي الحياة، مدريد في كثير من الأحيان لا يحقق أهدافه لأن برشلونة موجود والعكس صحيح، الفريق لا يتوقف عن كونه عظيماً لأنه لا يفوز في لحظة معينة، لقد بدأ النصر مشروعًا جديدًا وأنا سعيد، وبعيدًا عن الألقاب، تطورنا كثيرًا كناد في مجالات مختلفة".

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وعند سؤاله، هل يعتقد بأن رحيله كان غير عادل؟.. أجاب: "الأمر الوحيد الواضح أننا موجودون في الأندية حتى يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، كان الأمر غريبًا لأنني لم أخرج قط في منتصف الموسم، كان من الصعب عليّ التأقلم، ولكنني لا أفكر فيما إذا كان الأمر غير عادل أم لا. النصر يعاملنا دائمًا بشكل صحيح للغاية".

وعن تقييمه للفترة التي قضاها مع "العالمي"، قال: "فزنا بكأس العرب، وخسرنا نهائي كأس الملك بركلات الترجيح وفي الدور ربع النهائي لأبطال آسيا، كان موسماً قويا للغاية، مع العديد من المباريات كانت هناك توقعات كبيرة نظراً للاعبين الموجودين في الفريق: مثل كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وبروزوفيتش، ولابورت، من الخارج كانوا يقولون (سوف يفوزون بكل شيء)، ومع ذلك، فإن منافسينا (الهلال، الأهلي، الاتحاد) سعوا أيضًا إلى تحقيق نفس الهدف".

وأوضح: "الهلال كان يملك أيضاً ميتروفيتش، وكانسيلو، ونيفيز، وياسين بونو، وسافيتش، الفريق حطم الرقم القياسي في موسوعة غينيس للانتصارات المتتالية، في النهاية أنا لدي ضمير مرتاح، لقد قدمنا ​​كل شيء وحققنا تقدمًا في الفريق".

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تدريب رونالدو

وتطرق كاسترو للحديث عن تدريب كريستيانو رونالدو، قائلا: "كريستيانو كان وسيظل مصممًا على أن يكون الأفضل، هو يظهر هذا كل يوم في كل تدريب، لديه إرادة دائمة للعب، وتحطيم الأرقام القياسية، وتسجيل أجمل الأهداف، عندما تكون قريبًا منه، تفهم لماذا هو ظاهرة، يظل حاسمًا في كل ما يفعله، يعلم أن كرة القدم منحته تقريبًا كل شيء ولديه الحب الكبير لها".

وعن إمكانية كسره حاجز الـ 1000 هدف؟، أشار: "لن يعتمد الأمر على رونالدو وحده، بل على محيطه أيضاً، نحن حاولنا استخراج أفضل ما لديه، وتمكن من إنهاء العام 2023 كأفضل هداف في العام، كريستيانو لا يزال حاسمًا، وأتمنى أن يكون لديه بيئة مناسبة من حوله ليتجاوز هذا الرقم".