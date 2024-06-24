"لا يملك شخصية المدرب الناجح".. والد نجم بلجيكا يهاجم المدرب تيديسكو

أثار والد نجم منتخب بلجيكا لياندرو تروسارد ضجة داخل معسكر منتخب الشياطين الحمر المشارك في كأس أمم أوروبا 2024 وذلك عندما تطرق إلى وضعية ابنه في أول مباراتين في المسابقة.

ووجّه بيار والد لياندرو تروسارد انتقادات حادة جدًّا ضد المدرب دومينيكو تيديسكو، مؤكدًا أن الأخير كان سببًا في الحملة التي طالت ابنه بعد الخسارة في أول مباراة لبلجيكا في النهائيات أمام سلوفاكيا (1ـ 0).

وشارك تروسارد، نجم خط هجوم أرسنال الإنجليزي أساسيًّا في المباراة الأولى قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ75 لزميله تيليمانس، لكنه بدأ المواجهة الثانية أمام رومانيا السبت على مقاعد البدلاء قبل دخوله في آخر 35 دقيقة في فوز الشياطين الحمر (2 ـ 0).

وقال بيار تروسارد في تصريحات لوسائل إعلام بلجيكية: "لياندرو تعرض لانتقادات لاذعة حول مردوده في مباراة سلوفاكيا، لكن تيديسكو كان سببًا في ذلك، لقد تم نقله من مركز إلى آخر في وقت كان يبدو فيه من الضروري الحفاظ على الأسس التي يملكها كل لاعب".

وأضاف والد تروسارد: "لا أعتقد أن تيديسكو هو المدرب الجيد لبلجيكا، لا يملك شخصية المدرب الناجح حتى وإن لم يكن لديه عناد روبرتو مارتينيز (المدرب السابق)".

وتملك بلجيكا 3 نقاط تمامًا مثل كل منتخبات المجموعة الخامسة التي حقق كل منها فوزًا وخسارة، ويلعب رفاق النجم كيفن دي بروين الأربعاء أمام أوكرانيا مباراة حاسمة من أجل العبور للدور ثمن النهائي.