تقرير: ريال مدريد يتابع أنباء رفض ألفونسو ديفيز تجديد عقده مع بايرن ميونخ

كشف خوسيه فليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا" عن رغبة ريال مدريد في ضم ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، إذ يتابع النادي الإسباني أنباء رفض اللاعب تجديد تعاقده مع ناديه.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في الـ30 من يونيو 2025، ولكن النجم الكندي الدولي يرفض التجديد مع العملاق البافاري وهو الموقف المتكرر للعديد من الصفقات التي يسعى ريال مدريد لحسمها في المستقبل.