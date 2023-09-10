تقرير: ريال مدريد يتابع أنباء رفض ألفونسو ديفيز تجديد عقده مع بايرن ميونخ
كشف خوسيه فليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا" عن رغبة ريال مدريد في ضم ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، إذ يتابع النادي الإسباني أنباء رفض اللاعب تجديد تعاقده مع ناديه.
وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في الـ30 من يونيو 2025، ولكن النجم الكندي الدولي يرفض التجديد مع العملاق البافاري وهو الموقف المتكرر للعديد من الصفقات التي يسعى ريال مدريد لحسمها في المستقبل.
وقال تقرير الصحيفة، اليوم الأحد: "ينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في 2025، واللاعب يقاوم عملية التجديد حتى الآن".
وأضاف: "الظهير الأيسر لم يجدد عقده مع ناديه، وفي ريال مدريد يتابعون ما قد يحدث معه بتركيز كبير، فهو لاعب مرغوب به، وسبق أن أظهر اهتمامه باللعب في ريال مدريد".
وأوضحت الصحيفة: "إصابات ميندي تثير الشكوك في الريال لهذا السبب لم يُعرض عليه التجديد الذي من شأنه أن يضع حدًّا للشائعات، وهنا يظهر ديفيز كرقم واحد على طاولة الميرنغي لأنه يتناسب مع قائمة التعاقدات الرائعة في السنوات الأخيرة".
وحال تمسّك ألفونسو ديفيز بموقفه حتى نهاية الموسم الحالي، سيكون بايرن ميونخ مضطرًّا للتفاوض مع الريال في الصيف، لتجنب رحيل اللاعب مجانًا في الصيف التالي.