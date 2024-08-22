كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الهلال السعودي لضم البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته سابقًا صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن كانسيلو وافق على الانتقال لصفوف الهلال بعدما أقنعه جورجي جيسوس، مدرب الفريق السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن جيسوس يجد في كانسيلو خيارًا مناسبًا لتعويض سعود عبد الحميد القريب من الانتقال لروما الإيطالي.

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وعاد كانسيلو من فترة إعارة في برشلونة الموسم الماضي.

ويرغب مانشستر سيتي في بيع كانسيلو بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي بصحيفة "الرياضية"، بندر العتيبي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، فإن "نادي الهلال السعودي اقترب من الاتفاق مع مانشستر سيتي على شراء عقد كانسيلو مقابل 38 مليون يورو تقريبًا، وأن الفحص الطبي مبدئيًّا تم تحديد موعد له، غدًا الجمعة".

وأضاف: "راتب اللاعب سنويًّا سيكون 22 مليون يورو، كما إن اللاعب ووكيله طلبا توقيع عقد لمدة 3 سنوات مقبلة، وسيكون مجموع الصفقة ما يقارب الـ104 ملايين يورو.

ويلعب كانسيلو مع مانشستر سيتي منذ عام 2019، ولكنه أعير في آخر موسم ونصف الموسم إلى كل من بايرن ميونخ وبرشلونة.

ولعب كانسيلو 42 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلالها سجل 4 أهداف وصنع 5.