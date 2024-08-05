كشفت تقارير صحفية حقيقة رغبة نادي الاتحاد السعودي لضم المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها، نجم غلطة سراي التركي، في الميركاتو الحالي.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن النادي السعودي وضع المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها كأحد الخيارات الأساسية في مركز الجناح المهاجم، وأن مسؤولي "العميد" يسعون للتفاوض الرسمي مع اللاعب ونادي غلطة سراي التركي في الأيام المقبلة، حال تمكنه من تسويق المدافع فيليبي لويز.

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ويسعى الاتحاد أولًا لتسويق لويز من أجل التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة؛ بسبب عدم توافر ميزانية كبيرة في النادي لحسم صفقات جديدة.

ولكن الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أوضح عبر حسابه على منصة: "مصادرنا، تؤكد أن اللاعب ويلفريد زاها ليس ضمن خيارات تعاقدات الاتحاد بتاتا، بل هناك مدافع وجناح آخر، يقتربان من عرين النمور".

تعاقد الاتحاد مع صفقتين على مستوى الأجانب بالميركاتو الحالي، بضم الثنائي موسى ديابي من أستون فيلا، والجزائري حسام عوار لاعب وسط فريق روما الإيطالي، كما تعاقد مع الثنائي المحلي معاذ فقيهي وصالح الشهري من الهلال.

يذكر أن الاتحاد يستهل موسمه الجديد بمواجهة فريق الخلود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن يوم الـ24 من أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى.