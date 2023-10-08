جيرو يحرس مرمى ميلان بعد طرد ماينان في مواجهة جنوى (فيديو)
اضطر الفرنسي أوليفييه جيرو، لاعب ميلان، أن يحرس مرمى فريقه في الدقائق الأخيرة بمواجهة منافسه جنوى، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالدوري الإيطالي بعد طدر الحارس مايك ماينان.
وشهدت المباراة إثارة قوية في دقائقها الأخيرة، بعد انتهاء تغييرات فريق ميلان، وإشهار حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه حارس ميلان مايك ماينان بعد تدخله العنيف على لاعب جنوى، ليضطر جيرو إلى الوقوف كحارس مرمى.
ونجح جيرو بالفعل في الزود عن مرماه بكل بسالة في الدقيقة الأخيرة وأنقذ فريقه من هجمة خطيرة، وقامت جماهيره فريقه بإلقاء الأهازيج احتفالا بما فعله عقب المباراة.
وخطف ميلان فوزا صعبا على أرضه مضيفه جنوى 1 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
وسجل كريستيان بولسيتش هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 87.
وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة، ليخطف صدارة الترتيب مستغلا تعثر غريمه التقليدي إنتر ميلان وتعادله 2 - 2 في وقت سابق من يوم السبت مع ضيفه بولونيا، ليبتعد عنه بفارق نقطتين.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد جنوى عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.