جيرو يحرس مرمى ميلان بعد طرد ماينان في مواجهة جنوى (فيديو)

اضطر الفرنسي أوليفييه جيرو، لاعب ميلان، أن يحرس مرمى فريقه في الدقائق الأخيرة بمواجهة منافسه جنوى، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالدوري الإيطالي بعد طدر الحارس مايك ماينان.

وشهدت المباراة إثارة قوية في دقائقها الأخيرة، بعد انتهاء تغييرات فريق ميلان، وإشهار حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه حارس ميلان مايك ماينان بعد تدخله العنيف على لاعب جنوى، ليضطر جيرو إلى الوقوف كحارس مرمى.