رغم الجدل حول نتائج الرياضيين العرب في الألعاب الأولمبية باريس 2024، إلا أن المشاركة العربية في النسخة 33 التي اختتمت رسميا مساء الأحد تظل الأفضل للدول العربية في تاريخ الألعاب.

وشارك نحو 420 رياضيا عربيا في أولمبياد باريس، من 22 دولة كان أكثر من ثلثهم من مصر بأكثر من 148 رياضيا ثم المغرب بـ60 رياضيا والجزائر ب45 وتونس بـ 26 والعراق بـ 22 رياضيا.

وحققت المشاركة العربية أفضل إنجاز لها على مر تاريخ الألعاب الأولمبية، إذ أحرز الرياضيون العرب 17 ميدالية من بينها 7 ذهبيات، فيما كان حصاد الرياضيين العرب في النسخة الأخيرة في طوكيو 18 ميدالية لكن نصيبهم من الذهب لم يتجاو ز5 ميداليات.

وفي الحقيقة بدأت المشاركة العربية في الحدث الأولمبي بخطوات بطيئة إذ حمل الأسبوع الأول للألعاب ميداليتين فقط بإمضاء رياضة المبارزة وتحديدا بفضية التونسي فارس الفرجاني وبرونزية المصري أحمد السيد.

وخلال الأيام الأربعة الأخيرة، حققت الرياضة العربية ما يعبر عنه بـ "ريمونتادا" حيث احرزت 5 ذهبيات لكل من المغربي سفيان البقالي والجزائرية إيمان خليف والتونسي فراس القطوسي والمصري أحمد الجندي والبحريني أحمد تاج الدين لترتفع الحصيلة إجمالا إلى 17 ميدالية (7 ذهبية و4 فضية و6 برونزية).

ونجحت 7 دول عربية من أصل 22 دولة تشارك في الألعاب في الصعود على منصة التتويج فيما تم عزف النشيد الرسمي لخمس دول عربية توجت على الأقل بذهبية واحدة وهي البحرين (ذهبيتان) والجزائر (ذهبيتان) ومصر وتونس والمغرب بذهبية واحدة.

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وكانت أول ذهبية في الألعاب من نصيب الجزائرية كيليا نمور في الجمباز على جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات وذلك يوم 4 اوت، حيث أصبح نمور بعد ذلك الإنجاز أصغر رياضية عربية و ثالث اصغر افريقية تحرز الذهب الأولمبي عن عمر 17 سنة و 218 يوم.

كما دخلت رياضة كرة القدم والجمباز والملاكمة للسيدات لأول مرة سجل التتويجات في المشاركات العربية في تاريخ الاولمبياد حيث نجح المنتخب المغربي لكرة القدم في الإحراز على الميدالية البرونزية بعد منافسة عربية خالصة أمام المنتخب المصري.

وحققت البطلتان الجزائريتان إيمان خليف وكيليا نمور اول ذهبية لرياضتي الجمباز والملاكمة في السيدات.

وفي ما يلي ترتيب وحصيلة الدول العربية السبع المتوجة في أولمبياد باريس:

البحرين: المركز 33 عالميا - ذهبيتان وفضية وبرونزية (عدد المشاركين 13)

الجزائر: المركز 39 عالميا - ذهبيتان وبرونزية (عدد المشاركين 45)

تونس: المركز 52 عالميا - ذهبية وفضية وبرونزية (عدد المشاركين 26)

مصر: المركز 52 عالميا - ذهبية وفضية وبرونزية (عدد المشاركين 148)

المغرب: المركز 60 عالميا - ذهبية وبرونزية (عدد المشاركين 60)

الأردن: المركز 74 عالميا - فضية (عدد المشاركين 12)

قطر: المركز 84 عالميا - برونزية (عدد المشاركين 14).