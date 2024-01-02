من هو المغربي آدم أزنو الذي شارك في تدريبات بايرن ميونخ؟
ظهر المغربي آدم أزنو، صاحب الـ17 عاما، في تدريبات فريق بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، بعدما انضم للفريق الألماني في 2022 قادما من برشلونة، ليوقع عقدا طويل الأمد حتى يونيو 2025.
وشارك أزنو الفترة الماضية مع فريق الشباب ببايرن ميونخ، قبل أن يتم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول تحت قيادة توماس توخيل، المدير الفني للفريق البافاري.
يتميز أزنو بالسرعة والنزعة الهجومية، ما جعله مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية، لينضم في النهاية إلى بايرن ميونخ، بعدما انتهى عقده مع برشلونة، وفشلت الإدارة الكتالونية في التوصل لاتفاق للإبقاء عليه.
وُلد الظهير الأيسر الواعد عام 2006 بإسبانيا من أبوين مغربيين.
بدأ الظهير الأيسر الشاب مسيرته الكروية مع أكاديمية دام الإسبانية، التي ساهمت سابقا في صناعة عدة لاعبين انضموا لبرشلونة.
وانتقل آدم أزنو لمدرسة شباب برشلونة عام 2019، وبعدها بعامين تم تصعيده لفريق تحت 16 عاما الذي قدم معه مستويات قوية.
وجلب اللاعب الشاب إليه أنظار بايرن ميونخ الذي ضمه لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي لعام 2022 في صفقة انتقال حر.
وانضم آدم إلى المنتخب المغربي لأقل من 15 عاماً، في 8 يناير من عام 2021، وقد خاض مباراتين مع أسود الأطلس، قبل أن يقرر، في العام نفسه، تغيير جنسيته الرياضية، واللعب مع منتخب إسبانيا، لفئة أقل من 16 عاماً، الذي خاض معه 7 مباريات، انطلاقاً من يوم 24 نوفمبر، قبل أن يتخذ قراره بتمثيل أسود الأطلس.
وكان أزنو قد أثار الكثير من الجدل مؤخرا، بعدما أبعده مدرب منتخب المغرب تحت 17 سنة سعيد شيبا عن قائمة المنتخب المغربي التي شاركت في نهائيات بطولة كأس العالم في إندونيسيا، التي أقيمت العام الماضي.
وكتب أزنو عبر "إنستغرام" وقتها: "لن أخوض كأس العالم لأقل من 17 سنة مع المنتخب المغربي. المدرب لديه خطط أخرى ولن يعتمد عليّ، أشعر بخيبة أمل من هذا القرار، لكني أحترمه، أتمنى حظا سعيدا لزملائي".