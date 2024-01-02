من هو المغربي آدم أزنو الذي شارك في تدريبات بايرن ميونخ؟

ظهر المغربي آدم أزنو، صاحب الـ17 عاما، في تدريبات فريق بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، بعدما انضم للفريق الألماني في 2022 قادما من برشلونة، ليوقع عقدا طويل الأمد حتى يونيو 2025.

وشارك أزنو الفترة الماضية مع فريق الشباب ببايرن ميونخ، قبل أن يتم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول تحت قيادة توماس توخيل، المدير الفني للفريق البافاري.

يتميز أزنو بالسرعة والنزعة الهجومية، ما جعله مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية، لينضم في النهاية إلى بايرن ميونخ، بعدما انتهى عقده مع برشلونة، وفشلت الإدارة الكتالونية في التوصل لاتفاق للإبقاء عليه.