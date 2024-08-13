أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، جدلًا في أثناء مشاركته في تدريبات فريقه.

ويستعد النصر لخوض لقاء التعاون غدًا الأربعاء في منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلعب الفائز من لقاء النصر والتعاون ضد الصاعد من لقاء الهلال والأهلي المقام مساء اليوم الثلاثاء.

وظهر رونالدو في أثناء تسديد ضربة ثابتة في التدريبات وهو يقسم بالله بصوت مسموع باللغة العربية، ويقول: "والله".

وانتشرت أنباء حول ترديد رونالدو مقولة "بسم الله" قبل تسديد الضربات الثابتة في مباريات النصر.

وانتظم رونالدو في معسكر فريقه الأخير بإسبانيا قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي 2024 – 2025.

وغاب رونالدو عن تحضيرات فريقه في معسكر البرتغال؛ بسبب حصوله على إجازة نظرًا لمشاركته في كأس أوروبا "يورو 2024".

وشارك النجم البرتغالي في البطولة القارية التي ودّع خلالها منتخب بلاده منافسات ربع النهائي على يد فرنسا بركلات الترجيح.

وكان النصر قد خاض عدة مباريات ودية، ولم يقدم خلالها المستوى المتوقع، وتلقى الخسارة في بعض اللقاءات أمام بورتو البرتغالي برباعية من دون رد، كما خسر أمام غرناطة الإسباني بهدف نظيف، وخسر أيضًا أمام ألميريا الإسباني بثلاثية من دون مقابل.

ويأمل النصر تحقيق أول لقب محلي بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، بعد الخروج من الموسم الماضي بلا ألقاب محلية.