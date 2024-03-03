NBA.. هزيمة ليكرز رغم إنجاز ليبرون جيمس

بفضل 35 نقطة من نيكولا يوكيتش و25 نقطة من مايكل بورتر، حقق دنفر ناغتس فوزه السادس على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، عندما هزم مضيفه لوس أنجليس ليكرز 124-114، ليفسد بذلك فرحة نجم صاحب الأرض ليبرون جيمس بإنجازه التاريخي.

واجتذب جيمس الأضواء والاهتمام مبكرًا عندما أصبح أول لاعب في تاريخ دوري السلة الامريكي يتجاوز رصيده 40 ألف نقطة، لكن ناغتس سيطر على المباراة بعد ذلك عقب تسجيل لاعبه جمال موراي 24 نقطة وتقديمه 11 تمريرة حاسمة لزملائه إلى جانب 18 نقطة من لاعبه آرون جوردون.

وسيطر يوكيتش على 10 كرات مرتدة وسيطر بورتر على عدد مماثل من الكرات المرتدة أيضًا.