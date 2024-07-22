يعاني النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم غلطة سراي التركي، أزمة نفسية حادة بعد انفصاله عن زوجته واندا نارا في الأيام الماضية.

وكشفت وسائل إعلام أرجنتينية عن معاناة إيكاردي من أعراض الاكتئاب وفقدان الشهية.

وقال الصحفي الأرجنتيني غوستافو مينديز إن إيكاردي فقد 6 كيلوغرامات من وزنه وتأثرت كتلته العضلية بالحالة النفسية التي يمر بها.

وتوجَد واندا حاليًا في البرازيل لقضاء إجازة برفقة ابنتيها فرانشيسكا وإيزابيلا، ونشرت صورًا لها وهي على شواطئ البرازيل.

وغاب إيكاردي عن ودية غلطة سراي ضد دوسلدورف الألماني بسبب حالته النفسية.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هناك مخاوف داخل النادي التركي من تأثر إيكاردي بسبب انفصاله لفترة أطول خاصة أن أصدقاءه أكدوا أنه غاضب للغاية.

وتزوجت واندا نارا من إيكاردي في شهر مايو 2014 بعد انفصاله عن نجم المنتخب الأرجنتيني السابق ماكسي لوبيز.

وبدأ ماورو إيكاردي صاحب الـ 31 عامًا مشواره في صفوف ناشئي برشلونة الإسباني قبل رحيله إلى سامبدوريا الإيطالي ثم لعب بقميص إنتر ميلان الإيطالي في الفترة بين 2013 إلى 2019.

ولعب إيكاردي معارًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي قبل شراء عقده عام 2020 ثم انضم في صيف 2022 إلى غلطة سراي التركي.