لم يتحدث عن الزواج.. أول تعليق من رونالدو بعد إعلان خطوبته لجورجينا (صور)

كسر النجم االبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي صمته بعد أيام قليلة من الإعلان عن خطوبته من صديقته وأم أبنائه المؤثرة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.

ونشرت جورجينا عبر حساباتها على منصات التواصل صورا لها وهي تحمل خاتم الزواج الفاخر الذي تقدم به رونالدو لخطبتها، كما عارضة الأزياء الشهيرة موافقتها، ليتصدر ذلك الحدث واجهة الأحداث في العالم ويصبح الثنائي محط أنظار المتابعين ومحل اهتمام وسائل الإعلام.

ومرت على علاقة رونالدو وجورجينا أكثر من 8 سنوات وأنجبا 3 أبناء لكن رغم تداول صور خاتم الزواج وإعلان الخطوبة لم يعلق رونالدو إلى أن كسر صمته اليوم الأربعاء وأدلى بأول تعليق بعد الحدث اللافت في حياته الشخصية.

عدم حديث رونالدو عن الخطوبة أثار دهشة متابعيه عبر منصات التواصل وأفرز تساؤلات بين وسائل الإعلام المتابعة لحياة المشاهير خصوصا بعدما تعود أن يشارك لحظات من حياته الشخصية مع جماهيره.

وأدلى كريستيانو رونالدو أخيرًا بأول تعليق بعد خطوبته من جورجينا رودريغيز ولكنه زاد في حيرة متابعيه إذ أنه لم يتحدث عن الزواج بل ظهر عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل ليقدم إعلانا ترويجيا لإحدى شركاته.

وبدلاً من الاحتفال العلني، تلقى المشجعون إعلانًا مختلفًا تمامًا من نجم كرة القدم، إذ كان منشوره ترويجيًا لشركته المتخصصة في زراعة الشعر، "إنسبرايا (Insparya).

وبعد 48 ساعة فقط من منشور جورجينا، نشر رونالدو على تطبيق "ستوري" على إنستغرام، حدثا جديدا ولكن ليس لمشاركة جماهيره تفاصيل شخصية تتعلق بالزواج أو الخطوبة.

وكانت عارضة الأزياء والمؤثرة البالغة من العمر 31 عامًا، أثارت ضجةً على إنستغرام بمنشورٍ غامضٍ ظهر فيه خاتم ألماس ضخم، وتعليقٌ يقول: "أوافق. في هذا وفي كل حياتي".

وانتظر كثير من المتابعين والشغوفين بالنجم البرتغالي أن يعلق رونالدو على ذلك الحدث الفارق في حياته العائلية رغم أنه يعيش مع جورجينا وأبنائهما كما لو أنهما متزوجان.

ونشر رونالدو صورة للترويج لمخبره الجديد في زراعة الشعر عندما افتتح فرعا جديدا في روما، في خطوة تُظهر بوضوح التزامه بمشاريعه الريادية.

وفسح قائد النصر السعودي المجال مرة أخرى لجماهيره ومتابعي صديقته جورجينا للتساؤل عن سبب تجاهله لحدث الخطوبة رغم أهميته، مقابل التركيز على العمل والمشاريع في أول ظهور له بعد إعلان الخطوبة.

وفي بيان على الموقع الرسمي للشركة، قال رونالدو: "نحن فخورون للغاية بالإعلان عن الموسم الثاني من Insparya Italia، مع مركزنا الجديد في روما. نريد أن نعتني بصحة شعرك بأقصى درجات التميز والتفاني!".

ووفقًا لما أوردته تقارير إخبارية، تمتلك مجموعة Insparya أكثر من 10 عيادات في البرتغال وأخرى في دول من العالم، وأجرت حوالي 35 ألف عملية زراعة شعر في العالم.

ومع وجود عيادات لشركة "إنسبرايا" في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وسلطنة عُمان، وفريق طبي يضم أكثر من 500 متخصص، تُقدّم هذه الشركة عمليات ضخمة في زراعة الشعر، حيث تتراوح تكلفة العلاج عادةً بين 4000 و7000 يورو للعملية الواحدة.