ديلي ميل: مورينيو يريد العودة إلى تشيلسي

يتوق جوزيه مورينيو للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، وسط إحباط بسبب نقص الدعم المالي في فريقه الحالي روما الإيطالي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذا سيكون السيناريو المثالي لفترة ثالثة غير عادية للمدير الفني البرتغالي في تشيلسي، وقد أعلن ممثلوه أنه سيكون مهتمًا بأي وظيفة شاغرة في ستامفورد بريدج، لكن النادي اللندني أوضح أنه يعتزم الوقوف إلى جانب غراهام بوتر.

ولا تزال زوجة مورينيو وأطفاله يعيشون في لندن وقد فضل دائمًا العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز على أي مكان آخر.