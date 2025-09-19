غوارديولا: هالاند سيحطم رقم رونالدو التاريخي

حطم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رقمًا قياسيًا آخر في انتصار فريقه على حساب ضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا.

ويعتقد المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن مهاجمه الموهوب قد يصبح يومًا ما أفضل لاعب في أوروبا.

وأصبح النرويجي البالغ من العمر 25 عامًا أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 50 هدفًا في ظهوره رقم 49 في المسابقة الأبرز في أوروبا، عندما حول برأسه الكرة بذكاء في المرمى بعد تمريرة فيل فودين المتقنة في الدقيقة 56.

وحطم هالاند الرقم القياسي الذي كان يحمله مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق رود فان نيستلروي، الذي وصل إلى 50 هدفًا في 62 مباراة.

وقال غوارديولا: "الرقم يتحدث عن نفسه، إنه يتساوى مع فان نيستلروي وروبرت ليفاندوفسكي من حيث الأهداف، ولكن بشكل خاص مع العملاقين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على مدار 15 و20 عامًا، إيرلينغ موجود، من حيث الأهداف، إنه لا يُصدق".

رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، وعندما سُئل عما إذا كان هالاند - بالنظر إلى أرقامه في هذه السن الصغيرة - قادرًا على تحطيم هذا الرقم يومًا ما، لم يتردد غوارديولا في الإجابة.

وقال المدرب الإسباني: "إذا حافظ على هذا الإيقاع، نعم، يمكنه اللعب لسنوات لا أعرفها، 10 أو 12 عامًا، أقول إنه سيواصل هذا التطور، بالتأكيد".

وأشاد غوارديولا بالقدر نفسه بفودين الذي سجل في فوز سيتي 3-صفر على مانشستر يونايتد يوم الأحد في أول مشاركة له كأساسي هذا الموسم، وكان ممتازًا مرة أخرى يوم الخميس.

تم اختيار فودين كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، لكن مستواه تراجع في الموسم الماضي وتوقفت أهدافه.

وقال غوارديولا: "لا يُمكنكم تخيُّل مدى افتقادنا إلى فيل فودين، لقد عاد إلى مستواه المعهود في آخر مباراتين، لقد لعب بالقرب من إيرلينغ في العام الذي فزنا فيه بلقب الدوري الرابع (لقب الدوري الرابع على التوالي في عام 2024)، كان فيل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "إنه الشعور بالخطر قرب منطقة الجزاء، وقد يُسجل هدفًا أو هدفين آخرين، لذا، نعم، نحن سعداء للغاية، لأنني أعرف أنه سعيد وحياته على ما يُرام، والباقي، موهبته الفطرية المذهلة".

وأضاف:" لم يكن هناك أي ضغط على فودين لتحسين مستواه، كل شخص في حياتنا يحتاج إلى الحب، لكنه شخص مميز، هناك أشخاص أكثر حساسية، وهو شخص يحتاج إلى الشعور بالاحتواء، في جميع الجوانب، مع أصدقائه، ومعي، ومع النادي، عندما يحدث ذلك، يستجيب فيل كلاعب حقيقي".