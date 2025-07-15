خلاف حاد يضرب مفاوضات ريال مدريد وفينيسيوس

فجّرت إذاعة كادينا كوبي مفاجأة مدوية بشأن مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، مؤكدة أن تجديد عقده مع النادي لم يُحسم بعد كما كان متوقعًا.

وكان فينيسيوس قد وقّع على عقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027، وذكرت تقارير سابقة أن الطرفين اتفقا على تمديده حتى 2030، وأن الإعلان الرسمي مسألة وقت فقط بعد نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

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لكن كادينا كوبي نقلت عن مصادر مقربة من اللاعب أن الاتفاق لم يتم حتى الآن، ولا يوجد أي تجديد فعلي.

هذا التطور زاد من الغموض حول مستقبل اللاعب البرازيلي، خاصة في ظل اهتمام الأندية السعودية بضم نجم الميرينغي، الذي يتعرض لانتقادات واسعة بسبب أدائه المتراجع في البطولة الأخيرة.

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عدم رضاه عن اللعب في الجهة اليمنى

في سياق متصل، كشفت كادينا كوبي أن فينيسيوس لم يكن سعيدًا على الإطلاق بقرار المدير الفني تشابي ألونسو الدفع به في مركز الجناح الأيمن خلال نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان.

وأكدت المصادر أن اللاعب يشعر بعدم راحة في هذا المركز، ولم يتقبل التغيير الذي فرضه المدرب الإسباني.

هذه التطورات تزيد من التوتر في علاقة اللاعب بالنادي، وتفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مستقبله مع الفريق الملكي.