مدرب الأهلي السعودي يطلب ظهيرًا أيمن بالاسم
كشفت تقارير صحفية أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، طلب ضم عبدالملك العييري، نجم التعاون، لصفوف "الراقي"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويسعى الأهلي للتعاقد مع عدة لاعبين محليين لتدعيم قائمته بقوة للموسم المقبل، الذي سيشهد تقليص قوائم الفرق السعودية.
ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي سامي القاضي، عبر حسابه على منصة "إكس" فإن "الأهلي السعودي يرغب بالتعاقد مع الظهير الأيمن عبدالملك العييري بطلب من المدرب ماتياس يايسله".
وقدم عبدالملك العييري مستوى متميزًا مع فريقه الموسم الماضي، إذ ضمن التعاون تأهله إلى دوري أبطال آسيا 2 وكأس السوبر السعودي الموسم المقبل، بعدما أنهى الموسم في المركز الرابع، متجاوزًا الاتحاد الخامس.
بينما ينتظر الفريق الأهلاوي أربعة تحديات في الموسم الجديد الذي ينطلق منتصف أغسطس المقبل، وبدايتها ستكون بكأس السوبر السعودي، مرورًا بدوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.