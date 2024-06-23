مدرب الأهلي السعودي يطلب ظهيرًا أيمن بالاسم

وقدم عبدالملك العييري مستوى متميزًا مع فريقه الموسم الماضي، إذ ضمن التعاون تأهله إلى دوري أبطال آسيا 2 وكأس السوبر السعودي الموسم المقبل، بعدما أنهى الموسم في المركز الرابع، متجاوزًا الاتحاد الخامس.

بينما ينتظر الفريق الأهلاوي أربعة تحديات في الموسم الجديد الذي ينطلق منتصف أغسطس المقبل، وبدايتها ستكون بكأس السوبر السعودي، مرورًا بدوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.