ينتظر عشاق عالم كرة السلة مواجهة مهمة بين منتخبي أمريكا وصربيا، مساء اليوم الخميس، في نهائي كرة السلة بأولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة فاز بنتيجة كبيرة على البرازيل في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية الحالية.

وسحق منتخب أمريكا نظيره البرازيل بنتيجة 122-87 في ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع صربيا في نصف النهائي.

وكان منتخب صربيا تأهل بقيادة نجمه نيكولا يوكيتش إلى نصف النهائي بعد الفوز على أستراليا.

ويشارك منتخب أمريكا في أولمبياد باريس بفريق الأحلام الذي يضم أبرز نجوم دوري NBA بقيادة ليبرون جيمس وستيفن كيري وكيفين دورانت وجويل إمبيد وجايسون تايتوم وغيرهم من النجوم.

وباتت أمريكا على بعد فوزين من لقبها الخامس تواليًا، والسابع عشر في تاريخ مشاركاتها في مسابقة كرة السلة للرجال في الألعاب الصيفية.

من المتوقع أن تكون هذه المواجهة الثالثة بين البلدين خلال الـ 22 يومًا الماضية، إذ تغلب الأمريكيون على صربيا بنتيجة 105-79 في مباراة ودية بتاريخ 17 يوليو، ثم فازوا عليهم مجددًا في أولى مباريات الفريقين في الأولمبياد بنتيجة 110-84 بتاريخ 28 يوليو.

وتنطلق مباراة أمريكا وصربيا، مساء اليوم في الساعة 10:00 مساء، بتوقيت السعودية والقاهرة، وتذاع عبر قناة "beIN SPORTS 6".