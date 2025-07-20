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رياضة

عائلة مفككة وأب فاز باليانصيب.. تحذير خطير من عائلة لامين يامال

عائلة مفككة وأب فاز باليانصيب.. تحذير خطير من عائلة لامين يامال
يامال ووالده منير النصراويالمصدر: حساب الكرة الذهبية عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
20 يوليو 2025، 12:39 ص

يتصدر اسم اللاعب لامين يامال المشهد داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني بعد حصوله على القميص رقم 10 امتداداً لأساطير كبار في تاريخ العملاق الكتالوني على رأسهم ليونيل ميسي والراحل دييغو مارادونا ورونالدينيو.

ووجهت الكاتبة الصحفية إناكولادا كوبو في مقال مطول عبر صحيفة "الموندو" الإسبانية تحذيراً خطيراً بشأن لامين يامال.

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 وكتبت إناكولا مقالاً تحت عنوان "لامين يامال والحاشية المحيطة به.. والده يتصرف وكأنه فاز باليانصيب".

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علاقة مثيرة للجدل بين #يامال ومؤثرة تكبره بـ13 عاماً #إرم_نيوز

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واستهلت الكاتبة مقالها قائلة:" لم يكن احتفال لامين يامال بعيد ميلاده الثامن عشر مثيرًا للجدل فحسب بسبب التعاقد مع أشخاص مصابين بالتقزم. فالصورة التي قدمها اللاعب ليست قدوة لملايين الأطفال الذين يتابعونه وليس من السهل على برشلونة معالجة هذا الوضع".

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 وحذرت الكاتبة الإسبانية من مستقبل لامين يامال بسبب عائلته مؤكدة في مقالها أن والده منير النصراوي يتصرف مع نجله كأنه فاز باليانصيب ويقوم بتصرفات تورط نجم برشلونة.

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وأشارت إلى أن يامال ينحدر من عائلة مفككة في ظل المشاكل التي دارت بين منير النصراوي والد اللاعب ووالدته شيل إيبانا التي تنحدر من أصول تنتمي إلى دولة غينيا الاستوائية.

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 ووصلت هذه الخلافات إلى انفصال النصراوي عن والدة يامال بينما تولت المغربية فاطمة والدة النصراوي رعاية نجم برشلونة وهو طفل صغير.

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