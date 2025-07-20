عائلة مفككة وأب فاز باليانصيب.. تحذير خطير من عائلة لامين يامال

يتصدر اسم اللاعب لامين يامال المشهد داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني بعد حصوله على القميص رقم 10 امتداداً لأساطير كبار في تاريخ العملاق الكتالوني على رأسهم ليونيل ميسي والراحل دييغو مارادونا ورونالدينيو.

ووجهت الكاتبة الصحفية إناكولادا كوبو في مقال مطول عبر صحيفة "الموندو" الإسبانية تحذيراً خطيراً بشأن لامين يامال.

أخبار ذات علاقة صدام تاريخي بين ميسي ويامال.. موعد كأس "الفيناليسيما"

وكتبت إناكولا مقالاً تحت عنوان "لامين يامال والحاشية المحيطة به.. والده يتصرف وكأنه فاز باليانصيب".

واستهلت الكاتبة مقالها قائلة:" لم يكن احتفال لامين يامال بعيد ميلاده الثامن عشر مثيرًا للجدل فحسب بسبب التعاقد مع أشخاص مصابين بالتقزم. فالصورة التي قدمها اللاعب ليست قدوة لملايين الأطفال الذين يتابعونه وليس من السهل على برشلونة معالجة هذا الوضع".

وحذرت الكاتبة الإسبانية من مستقبل لامين يامال بسبب عائلته مؤكدة في مقالها أن والده منير النصراوي يتصرف مع نجله كأنه فاز باليانصيب ويقوم بتصرفات تورط نجم برشلونة.

وأشارت إلى أن يامال ينحدر من عائلة مفككة في ظل المشاكل التي دارت بين منير النصراوي والد اللاعب ووالدته شيل إيبانا التي تنحدر من أصول تنتمي إلى دولة غينيا الاستوائية.

أخبار ذات علاقة تهديد للامين يامال.. 3 أسباب لتحرك برشلونة نحو رودريغو

ووصلت هذه الخلافات إلى انفصال النصراوي عن والدة يامال بينما تولت المغربية فاطمة والدة النصراوي رعاية نجم برشلونة وهو طفل صغير.