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رياضة

لحظة تتويج الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا.. وسعادة كبيرة من ميسي (فيديو)

لحظة تتويج الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا.. وسعادة كبيرة من ميسي (فيديو)
منتخب الأرجنتين يرفع كأس بطولة كوبا أمريكاالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2024، 5:08 ص

ظهرت السعادة الطاغية على وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يرفع كأس بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد فوز ثمين على حساب كولومبيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، فجر الاثنين، في البطولة التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم معاناة ميسي من إصابة قوية في الكاحل، لكنه تحامل على نفسه ليرفع الكأس الثمينة مع زملائه في لقطة احتفال رائعة بختام البطولة.

وخلال لقطة تسلم الكأس طلب ميسي من أنخيل دي ماريا، الذي قرر الاعتزال بعد البطولة، وأوتاميندي، في التواجد معه لاستلامها.

 

 

وأحرزت الأرجنتين لقب كوبا أمريكا للمرة الـ16، في رقم قياسي بفوزها على كولومبيا بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي للبديل لاوتارو مارتينيز.

 

 

 

وتلقى مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، هداف البطولة، تمريرة بينية متقنة من جيوفاني لو سيلسو قبل أن يضع الكرة من فوق رأس حارس كولومبيا المتقدم من مرماه كاميلو فارغاس في الدقيقة 112 لتنطلق احتفالات صاخبة بين جماهير الأرجنتين.

ويأتي أحدث ألقاب الأرجنتين بعد فوزها بكأس العالم 2022 وكأس كوبا أمريكا 2021، ليمنح ليونيل ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات نهاية مثالية لما يحتمل أن يكون آخر بطولاته الدولية.

وشهد اللقاء خروج ميسي مصابا، وسط دموعه، في الدقيقة 66، ومتابعته انتصار زملائه من على مقاعد البدلاء.

كوبا أمريكاالمنتخب الأرجنتيني

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