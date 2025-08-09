ضربة موجعة.. الكشف عن المباريات التي سيغيب فيها ليفاندوفسكي عن برشلونة

أفادت تقارير إخبارية إسبانية بأن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في تدريبات فريقه قبل مباراة كومو الإيطالي في كأس "غامبر" الودية الإعدادية.

ويواجه الفريق الكتالوني يوم غد الأحد 10 أغسطس نادي كومو في نهائي كأس "يوهان غامبر" بعد أن فاز في مباراة ودية سابقة على داغو الكوري الجنوبي (5 ـ0).

وأعلن نادي برشلونة، أمس الجمعة، إصابة لاعبه روبرت ليفاندوفسكي في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى لكنه لم يكشف عن مدة الراحة المستوجبة ولا موعد عودة هدافه إلى المباريات.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية (AS) عن موعد الراحة التي تتطلبها إصابة ليفاندوفسكي مشيرة إلى أن الهداف البولندي سيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع على أقل تقدير ولن يعود قبل الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وقالت "آس" إن روبرت ليفاندوفسكي سيغيب عن أول 3 جولات للبارسا في الدوري الإسباني ولن يعود قبل الجولة الرابعة التي ستدور أمام فالنسيا يوم 14 سبتمبر المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها أن للأسف، المهاجم البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يعاني من إصابة في العضلة الخليفية لن يشارك في أول 3 مباريات مع فريقه وهي الجولة الأولى أمام مايوركا يوم 16 أغسطس وليفانتي يوم 23 ورايو فاليكانو يوم 31 من الشهر ذاته.

وينتظر، وفقا للصحيفة الإسبانية أن يظهر روبرت ليفاندوفسكي لأول مرة بعد الإصابة في منتصف سبتمبر، أي بعد فترة التوقف الدولي، في مباراة فالنسيا على أرض برشلونة يوم 14 من الشهر المقبل.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من بايرن ميونخ، ويرتبط بعقد يستمر حتى يونيو 2026 مع إمكانية إضافة موسم آخر حال موافقة اللاعب والنادي.