لماذا يصبغ كريستيانو رونالدو أظافر قدمه باللون الأسود؟ (صور)
كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن سبب صبغ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعدد من الرياضيين أصابع أقدامهم باللون الأسود.
ووفقا للصحيفة فإن رونالدو وعدد من الرياضيين الآخرين يصبغون أصابع أقدامهم باللون الأسود أو يغطونها بطبقة واقية لمنع الفطريات والبكتيريا.
ويشارك رونالدو مهاجم النصر السعودي بانتظام الصور عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي حيث يُرى وهو يستمتع بوقته، لكن أحدث صوره فاجأت بعض المتابعين.
وشارك رونالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق صورة لنفسه في "الساونا".
وعادة، تُظهر الصورة المنشورة لياقة رونالدو المذهلة لكن المتابعين لاحظوا شيئًا غير معتاد في أن أظافر قدميه بدت كانت مطلية باللون الأسود.
وكتب أحد المعلقين: "هل قام رونالدو بطلاء أظافر أصابع قدمه؟
وأوضحت "ديلي ميل" أن هناك سببا وجيها وراء طلاء رونالدو وعدد من الرياضيين أصابع أقدامهم أو تغطيتها بطبقة واقية بهدف منع الفطريات والبكتيريا.
وفي يناير الماضي، نشر فرانسيس نغانو مقاتل الفنون القتالية المختلطة "MMA" صورة مع رونالدو حيث شوهدا وهما يتعانقان وتظهر أظافر قدم النجم البرتغالي.
وذكرت "ديلي ميل" أن أندريه أرلوفسكي نجم UFC يفعل الشيء نفسه.
وسجل رونالدو البالغ من العمر 38 عامًا، 11 هدفًا في 12 مباراة منذ انضمامه إلى النصر السعودي بعد انفصاله عن مانشستر يونايتد.
وغاب رونالدو عن التسجيل في تعادل النصر السلبي مع الفيحاء في الدوري السعودي قبل أيام وتعرض بعدها لانتقادات.
وظهر رونالدو غاضبا بشدة بعد نهاية مواجهة الفيحاءـ ورصدت عدسات الكاميرات غضب كريستيانو بعد نهاية المباراة، إذ دخل في مشادة سريعة مع أحد إداريي نادي الفيحاء، قبل أن يغادر الملعب سريعا.