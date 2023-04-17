لماذا يصبغ كريستيانو رونالدو أظافر قدمه باللون الأسود؟ (صور)

وفي يناير الماضي، نشر فرانسيس نغانو مقاتل الفنون القتالية المختلطة "MMA" صورة مع رونالدو حيث شوهدا وهما يتعانقان وتظهر أظافر قدم النجم البرتغالي.

وذكرت "ديلي ميل" أن أندريه أرلوفسكي نجم UFC يفعل الشيء نفسه.

وسجل رونالدو البالغ من العمر 38 عامًا، 11 هدفًا في 12 مباراة منذ انضمامه إلى النصر السعودي بعد انفصاله عن مانشستر يونايتد.

وغاب رونالدو عن التسجيل في تعادل النصر السلبي مع الفيحاء في الدوري السعودي قبل أيام وتعرض بعدها لانتقادات.

وظهر رونالدو غاضبا بشدة بعد نهاية مواجهة الفيحاءـ ورصدت عدسات الكاميرات غضب كريستيانو بعد نهاية المباراة، إذ دخل في مشادة سريعة مع أحد إداريي نادي الفيحاء، قبل أن يغادر الملعب سريعا.