لامين يامال: أتمنى أن أصبح أسطورة في برشلونة
كشف لامين يامال، نجم برشلونة، عن أبرز طموحاته مع النادي الكتالوني الذي يرتبط معه بعقد حتى 2026.
ويتواجد يامال حاليًّا مع منتخب إسبانيا للمشاركة في بطولة "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.
وقال يامال، في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "آمل أن أصبح أسطورة في برشلونة.. أريد البقاء هنا وبذل قصارى جهدي لصالح الفريق خلال سنوات عديدة".
وأصبح يامال أصغر لاعب يشارك في منافسات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ، عن عمر 16 عامًا و338 يومًا فقط، ليتجاوز الرقم القياسي للبولندي كاسبر كوزلوفسكي.
كما أصبح اللاعب الإسباني أصغر من شارك كأساسي في البطولة القارية، ليتخطى الرقم القياسي للهولندي ييترو فيليمز في سن 18 عامًا و71 يومًا.
وبإمكان نجم برشلونة مواصلة تحطيم الأرقام القياسية، حال تمكنه من تسجيل هدف خلال النسخة الحالية لليورو.
ويحمل الرقم القياسي الحالي السويسري يوهان فونلانتين، الذي أصبح أصغر لاعب يسجل في بطولة أمم أوروبا بعمر 18 عامًا و141 يومًا، وذلك ضد فرنسا في نسخة 2004.
لامين يامال يحمل آمال منتخب إسبانيا وسط جيل جديد يتطلع لأن يكون أول منتخب يفوز ببطولة أمم أوروبا 4 مرات، حيث يتقاسم "لا روخا" الرقم القياسي مع نظيره الألماني.
وكان نجم برشلونة أحد النجوم البارزين في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي 2023-2024، كونه لاعبًا رئيسًا تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز، لكن الفريق الكتالوني لم يكن في أفضل حالاته.
وقدم صاحب الـ16 عامًا موسمًا استثنائيًّا بقميص برشلونة، إذ خاض رغم صغر سنه 50 مباراة بالموسم المنصرم وسجل خلالها 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.