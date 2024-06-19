لامين يامال: أتمنى أن أصبح أسطورة في برشلونة

كشف لامين يامال، نجم برشلونة، عن أبرز طموحاته مع النادي الكتالوني الذي يرتبط معه بعقد حتى 2026.

ويتواجد يامال حاليًّا مع منتخب إسبانيا للمشاركة في بطولة "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.

وقال يامال، في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "آمل أن أصبح أسطورة في برشلونة.. أريد البقاء هنا وبذل قصارى جهدي لصالح الفريق خلال سنوات عديدة".

وأصبح يامال أصغر لاعب يشارك في منافسات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ، عن عمر 16 عامًا و338 يومًا فقط، ليتجاوز الرقم القياسي للبولندي كاسبر كوزلوفسكي.

كما أصبح اللاعب الإسباني أصغر من شارك كأساسي في البطولة القارية، ليتخطى الرقم القياسي للهولندي ييترو فيليمز في سن 18 عامًا و71 يومًا.