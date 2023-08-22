الشارقة يهزم تراكتور ويتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا (فيديو)

وهذا اللقاء كان الثالث في تاريخ مواجهة الفريقين في دوري أبطال آسيا، حيث انتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي، والثاني فاز فيه تراكتور بهدفين دون مقابل، وكلاهما كانا في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا بنسخة 2021.

قرعة دور المجموعات

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد حدد، يوم الخميس المقبل، موعدًا لسحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024، وذلك في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، لتقام بالمواعيد الجديدة من فصل الخريف إلى الربيع، حيث تمتد مواعيد البطولة من شهر سبتمبر 2023 وحتى مايو 2024.

وتشهد القرعة تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 أندية، حيث يتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة ولغاية العاشرة.

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ 16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية، من شهر فبراير وحتى أبريل من العام المقبل، على أن تُجرى مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18مايو 2024.