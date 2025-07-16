جدة لامين يامال تصطحبه إلى "عرش ميسي" (فيديو وصور)

شهد ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مساء اليوم الأربعاء، حدثًا استثنائيًا، إذ وقّع النجم الصاعد لامين يامال عقدًا جديدًا مع نادي برشلونة يمتد حتى صيف 2031، في حفلٍ خاصٍ جمع بين الرمزية والعاطفة، بحضور عائلته وعلى رأسها جدته التي رافقته خلال المراسم.

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وكشف النادي الكتالوني خلال الحفل عن تفاصيل العقد الجديد، الذي يُعد بمثابة تثبيتٍ رسمي ليامال كأحد أركان الفريق المستقبلية، لكن المُفاجأة الأكبر كانت إعلان ارتدائه الرقم 10 خلفًا لأساطير النادي مثل ليونيل ميسي ورونالدينيو.

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حضور عائلي.. وجدّة في القلب

لم يكن الحفل مجرد إجراء روتيني، بل تحوّل إلى لوحة عائلية، فقد ظهر يامال مرافقًا جدته، إذ يُعرف عنه ارتباطه الوثيق بها، مما أضفى طابعًا إنسانيًا على الاحتفال.

ويبرز هذا الحضور العائلي دور المحيط الأسري في مسيرة اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا فقط.

ويعد تجديد عقد يامال إشارة قوية من إدارة برشلونة لاعتماده كحجر أساس في المشروع الجديد، خاصة بعد تألقه المبكر مع الفريق الأول والمنتخب الإسباني.