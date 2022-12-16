رسميا.. الإمارات تستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
نالت الإمارات حق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023.
ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الإمارات حق استضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، بعد تفوق الملف الإماراتي على العديد من الملفات التي تقدمت بها الاتحادات الأخرى منها سيشل وكولومبيا وتايلاند.
وجاء الملف الإماراتي، الذي احتوى 117 صفحة مكتملا من جميع النواحي، وحمل عنوان "نحن جاهزون".
وهذه الاستضافة الثانية للإمارات في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بعد أن استضافت نسخة 2009 في دبي، التي شهدت تتويج البرازيل باللقب في البطولة على حساب سويسرا.
ومن المقرر أن تُقام البطولة في الربع الأخير من العام المقبل، حيث سيتم تحديد الموعد النهائي بعد الاجتماعات التنسيقية التي ستُعقد خلال الفترة المقبلة بحضور مسؤولي اتحاد الإمارات لكرة القدم والفيفا.
وكتب راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم: "فوز ملف الإمارات باستضافة مونديال كرة القدم الشاطئية 2023 يؤكد ثقة الأسرة الدولية بما نمتلكه من قدرات في التنظيم الناجح والمميز، وهو ما جعل دولتنا عاصمة للرياضة العالمية وملتقى للنجوم، فأهلا وسهلاً بكم في بلاد التعايش والسلام والإبداع والابتكار".