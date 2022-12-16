رسميا.. الإمارات تستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

ومن المقرر أن تُقام البطولة في الربع الأخير من العام المقبل، حيث سيتم تحديد الموعد النهائي بعد الاجتماعات التنسيقية التي ستُعقد خلال الفترة المقبلة بحضور مسؤولي اتحاد الإمارات لكرة القدم والفيفا.

وكتب راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم: "فوز ملف الإمارات باستضافة مونديال كرة القدم الشاطئية 2023 يؤكد ثقة الأسرة الدولية بما نمتلكه من قدرات في التنظيم الناجح والمميز، وهو ما جعل دولتنا عاصمة للرياضة العالمية وملتقى للنجوم، فأهلا وسهلاً بكم في بلاد التعايش والسلام والإبداع والابتكار".