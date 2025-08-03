ضربة موجعة للأهلي السعودي في كلاسيكو النصر بدوري روشن

سيواجه النادي الأهلي السعودي أزمة قوية في الكلاسيكو المزمع إقامته ضد منافسه النصر ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين مع قرب انطلاق الموسم الجديد لموسم 2025-2026.

وأصدرت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات النسخة الجديدة للدوري التي ستنطلق في 28 أغسطس الجاري؛ إذ سيدشن الاتحاد حامل لقب النسخة الأخيرة للبطولة رحلته بلقاء خارج أرضه يجمعه بنظيره فريق الأخدود، في وقت ينطلق فيه مشوار الهلال بلقاء الرياض، فيما يصطدم النصر بنظيره التعاون، ويلاقي الأهلي نظيره نيوم، في حين تنطلق رحلة القادسية بلقاء النجمة، أما الشباب فيلاقي نظيره الخليج.

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ومن المنتظر أن يلاقي الأهلي نظيره النصر في كلاسيكو دوري روشن بالجولة الـ13 التي ستقام في الفترة من من 2 إلى 4 يناير المقبل، وهي ما ستتواكب مع خوض المحترفين بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤخرا، مواعيد كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستنطلق 21 ديسمبر بمباراة الافتتاح التي تجمع منتخبي المغرب وجزر القمر في المجموعة الأولى، وتستمر حتى 18 يناير 2026 موعد المباراة النهائية.

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وبحسب موعد البطولة فإن الأهلي سيفتقد لأهم عناصره من بينهم الجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسيه، والسنغالي الحارس إدوارد ميندي، ومن جانب النصر سيغيب أيضا السنغالي ساديو ماني.

وتنتظر "الراقي" مواجهات ثقيلة في موسم 2025-2026، حيث يستهلها بالمشاركة في كأس السوبر السعودي، والتي تقام في هونغ كونغ، خلال الفترة بين 19 و23 أغسطس الجاري.

وبمشاركته بديلا عن الهلال الذي اعتذر عن السوبر، فإن الأهلي أضاف بطولة جديدة إلى سجل البطولات التي يستعد للمشاركة فيها خلال موسم 2025-2026، برفقة دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2025".