مدرب الرائد السعودي ينتقد التحكيم بعد الخسارة أمام الشباب

وجَّه البرازيلي أودير هيلمان، مدرب فريق الرائد السعودي، انتقادات حادة للتحكيم عقب خسارة فريقه أمام الشباب بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشكّك المدرب في صحة هدف الشباب الأول وقرار الحكم عبد الصمد بكري، الذي رفض احتساب ركلة جزاء للرائد قبل نهاية المباراة.

وقال أودير هيلمان في تصريحاته عقب المباراة: "سنعمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها، سواء كانت مني كمدرب، أو من اللاعبين، لضمان عدم تكرار هذا السيناريو ومواصلة المباريات دون أي نقص عددي".

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وأضاف: "كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، حيث لمس مدافع الشباب الكرة بيده وهو على الأرض، إذا كان الهدف الأول للشباب احتسب بسبب خطأ من المدافع، فعليكم مقارنة اللقطتين وستجدون الفرق".

وتابع: "أنا أعمل في كرة القدم منذ 32 عامًا، ودائمًا ما أدافع عن الحكام، وهناك حكام سعوديون ممتازون، لكن أمس أعتقد أن الأخطاء التحكيمية كانت مؤثرة، ولا يمكن تجاهلها".

وتعرض خالد السبيعي لاعب الرائد للطرد في الدقيقة الـ53 لحصوله على الإنذار الثاني بسبب الخشونة.

ورفع الشباب رصيده بذلك إلى 12 نقطة، إذ حقق الفوز الرابع بعد خسارة مباراته الأولى في الموسم، بينما تجمد رصيد الرائد عند أربع نقاط.