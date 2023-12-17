كريم عبد الجبار نجم السلة الأمريكي السابق يخضع لجراحة
سيخضع كريم عبد الجبار، لاعب ارتكاز لوس أنجليس ليكرز السابق وعضو قاعة المشاهير في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، لعملية جراحية، بعد كسر في الورك إثر سقوطه في حفل موسيقي.
وكان عبد الجبار، البالغ عمره 76 عاما، والذي فاز بست بطولات للدوري ويملك رقما قياسيا بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم ست مرات، الهداف التاريخي للدوري حتى تجاوز ليبرون جيمس رقمه في فبراير.
وقالت شريكته التجارية ديبورا موراليس في بيان عبر منصة "إكس": "الليلة الماضية وأثناء حضوره حفلا موسيقيا، سقط كريم على الأرض؛ ما تسبب في كسر وركه، وسيخضع لعملية جراحية اليوم.
"نحن ممتنون للغاية جميعا لكل المساندة التي تلقاها كريم خاصة من إدارة إطفاء لوس أنجليس التي قدمت المساعدة له في موقع الحادث، وكذلك للفريق الطبي الرائع والأطباء في المستشفى الذين يعتنون بكريم كثيرا الآن".
ولم يذكر البيان الحفل الذي كان يحضره عبد الجبار عند سقوطه.
واستهل عبد الجبار مسيرته في ملاعب كرة السلة مع ميلووكي باكس عام 1969، وقاده بعد عامين إلى أول لقب له في "NBA"، انتقل إلى لوس أنجليس ليكرز في عام 1975، في حقبة ذهبية حقق خلالها ليكرز خمسة ألقاب في الثمانينيات، قبل اعتزاله في عام 1989.
وحطم عبد الجبار الذي شارك في مباراة كل النجوم 19 مرة، والمعروف برميته الشهيرة "سكاي هوك"، الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري على الإطلاق في عام 1984، قبل أن يحطمه بدوره نجم ليكرز الحالي ليبرون جيمس في وقت سابق من هذا العام.