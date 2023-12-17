كريم عبد الجبار نجم السلة الأمريكي السابق يخضع لجراحة

سيخضع كريم عبد الجبار، لاعب ارتكاز لوس أنجليس ليكرز السابق وعضو قاعة المشاهير في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، لعملية جراحية، بعد كسر في الورك إثر سقوطه في حفل موسيقي.

وكان عبد الجبار، البالغ عمره 76 عاما، والذي فاز بست بطولات للدوري ويملك رقما قياسيا بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم ست مرات، الهداف التاريخي للدوري حتى تجاوز ليبرون جيمس رقمه في فبراير.