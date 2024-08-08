إجابة مثيرة من لؤي مشعبي بشأن صفقات الاتحاد السعودي الجديدة

وجه لؤي مشعبي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، رسائل إيجابية لجمهور "العميد" قبل انطلاق الموسم الجديد للفريق، بعدما اختتم معسكره بالفوز على إنتر ميلان، مساء الأربعاء.

وأبرم الاتحاد صفقات مدوية بالتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا الإنجليزي بجانب الجزائري حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي، والصربي بريدراغ رايكوفيتش.

وأتم الفريق السعودي أيضًا التعاقد مع صالح الشهري ومعاذ فقيهي ثنائي الهلال بجانب حارس مرمى نادي الشباب حامد الشنقيطي وشراء عقد الثنائي المعار من نادي الاتفاق سعد الموسى وأحمد الغامدي.

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وقال لؤي مشعبي في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه على منصة "إكس": "أنا والجهاز الفني متفقان على ما يقوله جمهور الاتحاد من طلبات في عدة مراكز مطلوب تدعيمها من دفاع وجناح، والفريق الفني يتفق مع هذا التوجه أيضا.. وسنعمل حتى آخر 3 ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، في 7 سبتمبر من الممكن أن تسمعوا شيئا، ومع نزول القائمة المتضمنة 25 لاعبا علينا أن نكون حريصين أيضا في الاختيارات المقبلة".

وعن مواجهة إنتر ميلان، أشار مشعبي: "الحمدلله على الفوز أمام فريق صعب وبين جماهيره والذي جاء بعد عمل شاق في معسكر الصيف.. ما زال أمامنا عمل كبير، والمدرب بدأ يثبت على التشكيلة الأساسية".

ويغلق باب الانتقالات الصيفية أبوابه في السعودية يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويفتتح فريق الاتحاد مشواره في الدوري السعودي، بمواجهة نظيره فريق الخلود الصاعد حديثا، والمقرر لها يوم 24 أغسطس الجاري.