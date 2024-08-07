رفض هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، الرد على تساؤلات الإعلاميين بشأن إتمام ناديه لصفقة داني أولمو، قادما من لايبزيغ الألماني، عقب مواجهة ميلان الودية، التي جمعت الفريقين، فجر الأربعاء، وانتهت بخسارة البارسا بركلات الترجيح (4-3).

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2)، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ومن المنتظر أن يخضع أولمو للفحوصات الطبية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، ومن ثم سيلتحق بتدريبات برشلونة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال فليك، خلال تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية: "هذا ليس يوم داني أولمو، إنه يوم هدفي ليفاندوفسكي، لقد استحقهما لأنه كافح بقوة".

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وأضاف: "بعد الاستراحة تحسن الأداء، وغيرنا بعض الأمور، كان الفريق كله مكثفًا ورائعًا، وهذا ما نريده، في الشوط الثاني كان لدينا بضع فرص".

وتابع: "حصيلة الجولة التحضيرية كانت إيجابية للغاية، هناك العديد من اللاعبين الشباب، جودتهم رائعة، وبعضهم تطور ويتكيف مع ما نبحث عنه، أريد أن نستمتع بالدفاع والهجوم معًا، يتبقى 10 أيام لبدء الدوري الإسباني، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن يمكننا التحسن كثيرًا".

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وأردف: "برشلونة نادٍ رائع وأستمتع بكل ثانية من العمل هنا، الاستقبال الذي تلقيناه كان رائعًا. نعمل على أفكارنا، ونريد أن يلعب الفريق من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة ونحن على الطريق الصحيح".

وكانت مواجهة ميلان هي المباراة الأخيرة لبرشلونة في فترته التحضيرية بأمريكا، إذ سيخوض الفريق مواجهة ضد موناكو الفرنسي بكأس خوان غامبر، يوم الـ 12 من الشهر الجاري، قبل انطلاق الموسم ببطولة الليغا بمواجهة فالنسيا يوم الـ17 من أغسطس الجاري.