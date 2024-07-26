شهدت مفاوضات انتقال إيمريك لابورت، نجم نادي النصر السعودي، إلى فريق ريال مدريد الإسباني تطورًا جديدًا.

وشارك لابورت مؤخرًا في كأس أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا الذي حقق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وانضم لابورت إلى نادي النصر مطلع الموسم الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية عن موافقة نادي النصر بشكل مبدئي على رحيل لابورت عن الفريق في الموسم المقبل ولكن بشروط محددة.

وأكدت مصادر للصحيفة السعودية أن لابورت يضغط بكل قوة لخوض تجربة جديدة وتحديدًا مع ريال مدريد لتدعيم صفوف الفريق الإسباني الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا.

ويرغب ريال مدريد في ضم لابورت لتعويض رحيل قائده ناتشو فرنانديز إلى القادسية السعودي.

وينتهي عقد لابورت مع النصر في صيف 2025 ولكن إدارة النادي السعودي وضع شرطًا للموافقة على رحيله في الموسم المقبل.

ويتمثل شرط نادي النصر حصوله على مبلغ يساوي ما دفعه لاستقطاب المدافع الإسباني على أقل تقدير.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن العلاقة بين لابورت وإدارة النصر وصلت إلى طريق مسدود ولكن النادي السعودي قرر وضع شروطه المالية لتعويض تكلفة صفقة التعاقد مع اللاعب.

وتعاقد النصر لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل مع صفقة وحيدة حتى الآن بضم حارس المرمى البرازيلي بينتو.