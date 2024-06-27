بعد طلب الزمالك.. فتح تحقيق في أخطاء الحكام بالدوري المصري

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على تكليف فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، بفتح تحقيق في كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد شكوى نادي الزمالك، وامتناعه عن لعب مباراة الأهلي.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا قال فيه: "بعد عقد اجتماعه مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة أمس، وبمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية والتي وردت بها شكاوى من الأندية بالتحقيق فيها وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة حيال هذه المواقف والتي على ضوئها سيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن".