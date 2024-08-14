تألق بينتو، حارس نادي النصر السعودي بشدة، في أولى مباريات "العالمي" في الموسم الجديد، أمام التعاون في كأس السوبر السعودي.

ويكتمل، اليوم الأربعاء، مشهد نهائي كأس السوبر السعودي لموسم 2023 ـ 2024، عندما يلتقي نادي النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي التعاون على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها.

وظهر بينتو بشكل جيد جدًا في أول ظهور للنصر هذا الموسم، حيث نجح بحماية عرين الفريق النصراوي من هجمتين خطيرتين.

الأولى كانت انفرادًا من فهد الجميعة لاعب التعاون في الدقيقة 19، حيث نجح حارس النصر في إغلاق زواياه، وتصدى لانفراد خطير.

أما التصدي الرائع الثاني، فكان في الدقيقة 33، عندما نجح بينتو، في إبعاد تسديدة هائلة من بيدرو مهاجم التعاون، وأخرجها بصعوبة بالغة.

ويتطلع النصر إلى التأهل للنهائي، وخوض مواجهة جديدة، ستكون بالتأكيد بطابع ثأري رياضي أمام الهلال المتأهل، أمس الثلاثاء، أمام الأهلي، والذي حصد آخر لقبين له أمام النصر، وذلك بإحرازه لقب الدوري، ثم كأس خادم الحرمين الشريفين في مايو الماضي