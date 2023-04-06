مبابي ينتقد باريس سان جيرمان بسبب مقطع فيديو ترويجي

وقال مبابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد شاركت للتو في حملة للتذاكر الموسمية للنادي لموسم 2023-2024، ولم يتم إبلاغي في أي لحظة بمحتوى المقابلة ... بدا الأمر وكأنه مقابلة عادية في يوم تسويقي للنادي".

وأضاف: "لا أتفق مع الفيديو الذي نُشر، وهذا هو السبب في أنني أقاتل من أجل حقوق الصورة الفردية، وباريس سان جيرمان نادٍ عظيم وعائلة كبيرة، لكنه بالتأكيد ليس كيليان سان-جيرمان".

ولم يرد باريس سان جيرمان على الفور على طلب "رويترز" للتعليق.

وفي العام الماضي، ذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) أن مبابي رفض المشاركة في صورة الفريق وأنشطة رعاية مع منتخب فرنسا.

وفي ذلك الوقت، قال المهاجم الدولي إن خلافه بشأن حقوق الصورة مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان "خطوة جماعية" لمساعدة زملائه في الفريق، حيث قال الاتحاد إنه سيراجع اتفاقه بشأن حقوق صورة اللاعبين.