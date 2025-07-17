موعد مباراة السعودية والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم

أجريت، اليوم الخميس، مراسم قرعة الملحق الآسيوي الفاصل والمؤهل إلى كأس العالم 2026.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي على رأس المجموعة الثانية بجانب العراق وإندونيسيا.. وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وعمان.

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ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية منافسات المجموعة الثانية بالملحق.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بجانب المنتخبات الستة الصاعدة عن قارة آسيا وهي: الأردن، وإيران، وأوزبكستان، وكوريا الجنوبية، واليابان، وأستراليا.

موعد مباراة السعودية والعراق

يفتتح المنتخب السعودي مشواره في التصفيات بمواجهة إندونيسيا في الجولة الأولى يوم 8 أكتوبر المقبل على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

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ويلعب المنتخب العراقي الجولة الثانية ضد إندونيسيا يوم السبت 11 أكتوبر المقبل في الملعب نفسه.

وتقام المباراة المرتقبة بين السعودية والعراق يوم الثلاثاء 14 أكتوبر المقبل على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة".

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ويلعب المنتخبان اللذين يحتلان وصافة المجموعتين في مواجهة فاصلة بنظام الذهاب والإياب يومي 13 و18 نوفمبر المقبل.

ويسعى المنتخب السعودي للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه.

ويحلم منتخب العراق بالظهور المونديالي الثاني بعد غياب منذ مشاركته في نسخة 1986.