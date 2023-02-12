ريال مدريد يهزم الهلال 5/3 ويتوج بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة (فيديو)

توج ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه المثير بنتيجة 5/3 على الهلال السعودي، اليوم السبت، في المباراة النهائية.

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من كريم بنزيما.