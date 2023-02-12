ريال مدريد يهزم الهلال 5/3 ويتوج بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة (فيديو)
توج ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه المثير بنتيجة 5/3 على الهلال السعودي، اليوم السبت، في المباراة النهائية.
وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من كريم بنزيما.
ووقع فيدي فالفيردي الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18.
وقلص موسى ماريغا النتيجة للهلال في الدقيقة 26 بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة طويلة من محمد كنو.
وواصل ريال مدريد تألقه في الشوط الثاني وسجل له كريم بنزيما هدفا في الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور.
وعاد فيدي فالفيردي وسجل الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 58.
ورغم أن لوسيانو فييتو سجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة سعود عبدالحميد إلا أن فينيسيوس جونيور أعاد الفارق إلى 3 أهداف في الدقيقة 69.
وتواصلت الإثارة في المباراة بعدما سجل لوسيانو فييتو الهدف الثاني له والثالث للهلال في الدقيقة 79.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 5 ألقاب في كأس العالم للأندية كأكثر من نال لقب المسابقة.
وجاءت بطولات ريال مدريد في نسخ 2014 و2016 و2017 و2018 و2022.