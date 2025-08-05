ظهر بقصة شعر غريبة.. نيمار يسجل ثنائية مع سانتوس (فيديو)

أظهر البرازيلي نيمار داسيلفا جودته الكبيرة حيث قاد فريقه سانتوس للفوز على نظيره يوفينتود بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت، فجر اليوم الثلاثاء، على ملعب "مورومبيس"، ضمن الجولة الـ18 من الدوري البرازيلي.

وجاء تألق نيمار ليؤكد جاهزيته البدنية والفنية، بعدما سجل هدفين في شباك الخصم، وقدم أداءً لافتًا جذب به أنظار الجميع وسط ترقب حول إمكانية عودته إلى صفوف "السيليساو" خلال الفترة المقبلة، كما ظهر بقصة شعر غريبة على طريقة "الراستا" ولكن وضع بين ضفائره المنسدلة أشياء متدلية باللون الأزرق.

وسجل أهداف سانتوس، كل من نيمار، هدفين في الدقيقتين الـ37، والـ80 "ضربة جزاء" وألفارو باريال في الدقيقة الـ40، فيما أحرز هدف يوفنتود الوحيد اللاعب ويلكر أنجل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

ومنذ عودته إلى سانتوس، قادمًا من الهلال السعودي، شارك نيمار مع فريقه البرازيلي، في 17 مباراة، سجل خلالها، 6 أهداف، وصنع 3 أخرى.

وبفضل هذا الانتصار، نجح سانتوس في مغادرة منطقة الهبوط، ليصعد إلى المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 18 نقطة، وهو ما خفف الضغط الكبير الذي كان يُلاحق المدرب كليبر إكزافيير، بعد 3 مباريات متتالية دون انتصار، فيما تجمد رصيد يوفنتود عند النقطة الـ11 بالمركز الـ19 وقبل الأخير.

وعقب اللقاء، وجَّه نيمار رسالة واضحة إلى الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة كارلو أنشيلوتي، مؤكدًا رغبته واستعداده التام للعودة إلى تمثيل بلاده.

وقال نيمار في تصريحات لقناة "SporTV" البرازيلية: "الجميع يعرف أسلوبي. أنا متاح. بغض النظر عن أي شيء، أنا رياضي وما زلت أشعر أنني بخير. القرار يعود إليهم".