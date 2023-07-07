سانتو يقرر إبعاد عبدالرحمن العبود وحمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي عن معسكر الاتحاد

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد معسكره الإعدادي بمدينة الطائف، وكشفت الصحيفة السعودية أن سانتو متمسك بقرار إبعاد اللاعبين الثلاثة: عبد الرحمن العبود، حمدان الشمراني، وعبد العزيز البيشي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل نادي الاتحاد أن سانتو استقر على إلحاق 21 لاعبًا فقط بالمعسكر، الذي ينطلق الإثنين المقبل.

وقالت إن الجهاز الإداري بعث رسائل نصيةً إلى اللاعبين الذين اختارهم سانتو. وسيكون الاستدعاءُ مفتوحًا للجميع في حال طلبهم المدرّب البرتغالي.

وأجرت الدفعة الأولى من اللاعبين، أمس، الفحوصات الطبية، وستتواصل الفحوصات في اليومين المقبلين.