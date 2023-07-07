سانتو يقرر إبعاد عبدالرحمن العبود وحمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي عن معسكر الاتحاد
كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرتغالي نونو سانتو، مدرب نادي الاتحاد، قرر إبعاد الثلاثي عبد الرحمن العبود، حمدان الشمراني، وعبد العزيز البيشي، عن المعسكر التحضيري للموسم الرياضي المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد معسكره الإعدادي بمدينة الطائف، وكشفت الصحيفة السعودية أن سانتو متمسك بقرار إبعاد اللاعبين الثلاثة: عبد الرحمن العبود، حمدان الشمراني، وعبد العزيز البيشي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل نادي الاتحاد أن سانتو استقر على إلحاق 21 لاعبًا فقط بالمعسكر، الذي ينطلق الإثنين المقبل.
وقالت إن الجهاز الإداري بعث رسائل نصيةً إلى اللاعبين الذين اختارهم سانتو. وسيكون الاستدعاءُ مفتوحًا للجميع في حال طلبهم المدرّب البرتغالي.
وأجرت الدفعة الأولى من اللاعبين، أمس، الفحوصات الطبية، وستتواصل الفحوصات في اليومين المقبلين.
ويسعى نادي الاتحاد إلى الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد نجاحه في التتويج بلقب الموسم الماضي.
وكانت إدارة الاتحاد قد نجحت في إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بضم كريم بنزيما من ريال مدريد، ونغولو كانتي من تشيلسي، والبرتغالي فيليبي جوتا من سيلتك الأسكتلندي.
كما تحاول الإدارة الاتحادية التعاقد مع البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول.