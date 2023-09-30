بوكيتينيو يطالب دور أكبر في تحديد صفقات تشيلسي
قالت صحيفة "ذا صن" إن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي يريد أن يكون له دور أكبر في صفقات تشيلسي، وقد أبلغ إدارة البلوز بهذا الأمر.
وأضافت الصحيفة أن بوكيتينو يتطلع إلى التعاقد مع إيفان توني، وفيكتور أوسيمين، في السوق الشتوي في يناير 2024.
ويحتل تشيلسي، حاليًا، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز واحد فقط في أول 6 مباريات.
وقام تود بويلي، المالك المشارك لتشيلسي، بتمويل 9 صفقات تعاقدات ضخمة هذا الصيف، على الرغم من أن الوافدين الجدد لم يصلوا بعد إلى المستوى المطلوب.
وذكرت "ذا صن" أن بوكيتينو يريد أن يكون له دور أكبر في الصفقات وقد أبلغ إدارة البلوز بهذا الأمر.
وأكدت الصحيفة أن إيفان توني مهاجم برينتفورد، وأوسيمين نجم نابولي، مدرجان على قائمة أهداف بوكيتينو الشتوية.
ونقلت الصحيفة أن بوكيتينو، البالغ من العمر 51 عامًا، يعتقد أن ضم توني، وأوسيمين، سيمنح فريقه قوة هجومية كافية في النصف الثاني من الموسم.
ويقضي "توني"، حاليًا، عقوبة الإيقاف لمدة 8 أشهر عن ممارسة كرة القدم بسبب "عدد كبير من الانتهاكات" لقواعد المراهنة، لكنه سيكون حرًا في اللعب في يناير المقبل.
لكن سيتعين على تشيلسي منافسة آرسنال على صفقة توني، الذي يقدر برينتفورد سعره بـ80 مليون جنيه إسترليني.
كما سيتعين على البلوز فتح خزائنه للتعاقد مع أوسيمين على الرغم من أن مستقبل النجم النيجيري بات غامضًا.
وذكرت "ذا صن" أن أوسيمين يفكر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد نابولي بعد أن نشر مقطعي فيديو يسخران منه على موقع "TikTok".
وذكرت الصحيفة الشهيرة أن أحد المقطعين تضمن إهانة عنصرية.
وسيلعب تشيلسي مع فولهام، يوم الإثنين، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.