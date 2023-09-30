بوكيتينيو يطالب دور أكبر في تحديد صفقات تشيلسي

قالت صحيفة "ذا صن" إن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي يريد أن يكون له دور أكبر في صفقات تشيلسي، وقد أبلغ إدارة البلوز بهذا الأمر.

وأضافت الصحيفة أن بوكيتينو يتطلع إلى التعاقد مع إيفان توني، وفيكتور أوسيمين، في السوق الشتوي في يناير 2024.

ويحتل تشيلسي، حاليًا، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز واحد فقط في أول 6 مباريات.

وقام تود بويلي، المالك المشارك لتشيلسي، بتمويل 9 صفقات تعاقدات ضخمة هذا الصيف، على الرغم من أن الوافدين الجدد لم يصلوا بعد إلى المستوى المطلوب.