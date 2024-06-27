نجم النصر يقترب من ارتداء قميص الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات متقدمة بين إداراتي ناديي النصر والأهلي السعوديين، من أجل حسم صفقة لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم، حيث يسعى "الراقي" لضمه في موسم الانتقالات الجاري.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولتي "النخبة الآسيوية والسوبر السعودي"، خلال الموسم الرياضي الجديد؛ بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الميدان الرياضي"، فقد دخل الأهلي في مفاوضات متقدمة للغاية مع "العالمي" للتعاقد مع الصليهم.