نجم النصر يقترب من ارتداء قميص الأهلي السعودي
كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات متقدمة بين إداراتي ناديي النصر والأهلي السعوديين، من أجل حسم صفقة لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم، حيث يسعى "الراقي" لضمه في موسم الانتقالات الجاري.
ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولتي "النخبة الآسيوية والسوبر السعودي"، خلال الموسم الرياضي الجديد؛ بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين 2023-2024.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الميدان الرياضي"، فقد دخل الأهلي في مفاوضات متقدمة للغاية مع "العالمي" للتعاقد مع الصليهم.
وأوضح التقرير أن انتقال الصليهم إلى "الراقي"، سيكون لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.
وأشارت إلى ترحيب إدارة النصر، بإمكانية الاستغناء عن اللاعب في صيف العام الحالي؛ بعد أن طلب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول، التخلص منه سواء بالبيع أو الإعارة.
يذكر أن الصليهم، البالغ 30 عامًا، يلعب في صفوف النصر منذ صيف عام 2020، عندما انضم إليه قادمًا من نادي الشباب السعودي، حيث خاض 106 مباريات مع العالمي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 .